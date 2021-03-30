Туркестанские полицейские прервали той на 180 человек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С целью контроля за соблюдением ограничительных мер и требований карантинного режима полицейские ДП Туркестанской области совместно с мониторинговыми группами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Так, в ходе очередных отработок в одной тойхане, расположенной в ауле Дербесек Сарыагашского района, стражи порядка выявили факт организации свадебного торжества. Участковые инспекторы остановили проведение семейного мероприятия с участием около 180 человек и провели с присутствующими разъяснительную работу.

В отношении организатора и устроителя тоя, нарушивших постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Сарыагашского района.

Кроме того, на трассе Шымкент-Жетысай, проходящем через аул Капланбек Сарыагашского района, сотрудники полиции выявили кафе, работающее с нарушением карантина. Собранные материалы также направили в СЭС для составления административного протокола.