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    10:20, 30 Март 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские прервали той на 180 человек

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С целью контроля за соблюдением ограничительных мер и требований карантинного режима полицейские ДП Туркестанской области совместно с мониторинговыми группами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Так, в ходе очередных отработок в одной тойхане, расположенной в ауле Дербесек Сарыагашского района, стражи порядка выявили факт организации свадебного торжества. Участковые инспекторы остановили проведение семейного мероприятия с участием около 180 человек и провели с присутствующими разъяснительную работу.

    В отношении организатора и устроителя тоя, нарушивших постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Сарыагашского района.

    Кроме того, на трассе Шымкент-Жетысай, проходящем через аул Капланбек Сарыагашского района, сотрудники полиции выявили кафе, работающее с нарушением карантина. Собранные материалы также направили в СЭС для составления административного протокола.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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