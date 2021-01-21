Туркестанские полицейские помогли оформить документы 90-летней бабушке

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С целью поддержки пожилых людей старше 65 лет, остающихся дома в связи с карантинным режимом и испытывающих трудности с передвижением из-за преклонного возраста, сотрудники полиции Тулькубасского РОП оказали помощь престарелой жительнице аула Шукурбулак, 1932 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Стражи порядка помогли обновить документы жительнице Тулькубасского района Нуршайын Бердибековой и вручили новое удостоверение личности.

Тулькубасские полицейские специально посетили дом пожилой пенсионерки, у которой закончился срок удостоверения личности, сняли на фото и подготовили необходимые документы. 90-летняя бабушка выразила огромную признательность сотрудникам миграционной службы Тулькубасского районного отдела полиции.

Согласно указанию МВД РК, с целью оказания помощи гражданам, не имеющим удостоверение личности или оставшимся со старым паспортом СССР, а также пожилым людям, которым трудно самостоятельно передвигаться, сотрудники миграционной службы ДП Туркестанской области создали специальные мобильные группы и продолжают постоянную работу по оформлению новых удостоверений личности.