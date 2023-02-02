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Туркестанские полицейские помогают жителям подтопленных районов

2 Февраля 2023, 14:29
Туркестанские полицейские помогают жителям подтопленных районов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями в Туркестанской области, по последней информации в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«Сотрудниками полиции и соответствующих служб проводится работа по оказанию помощи населению, откачке и отводу дождевой воды. Жертв и пострадавших нет. По поручению начальника ДП Туркестанской области М. Кабденова задействован личный состав полиции», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.

Как сообщалось ранее, из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области.

Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

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