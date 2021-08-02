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    11:45, 02 Август 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские остановили свадьбу на 200 человек

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в области введен карантинный режим, в рамках которого туркестанские полицейские непрерывно проводят профилактические и разъяснительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

    За июль 2021 года в Келесском районе полицейскими выявлено 32 факта нарушения карантинного режима, из них 7 свадебных торжеств. По всем выявленным правонарушениям собраны материалы и направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Келесского района для принятия законного решения.

    Так, в тойхане, расположенной в аульном округе Биртилик Келесского района, около 14.00 ч. дня, мобильная группа выявила факт поведения свадебного мероприятия с нарушением карантинного режима. Все происходящее зафиксировали на видеожетон стражей порядка. Установлено, что на той собралось около 200 приглашенных гостей. С присутствующими провели разъяснительные беседы и распустили всех по домам.

    В отношении устроителей тоя и владельца заведения собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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