Туркестанские полицейские остановили свадьбу на 200 человек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в области введен карантинный режим, в рамках которого туркестанские полицейские непрерывно проводят профилактические и разъяснительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

За июль 2021 года в Келесском районе полицейскими выявлено 32 факта нарушения карантинного режима, из них 7 свадебных торжеств. По всем выявленным правонарушениям собраны материалы и направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Келесского района для принятия законного решения.

Так, в тойхане, расположенной в аульном округе Биртилик Келесского района, около 14.00 ч. дня, мобильная группа выявила факт поведения свадебного мероприятия с нарушением карантинного режима. Все происходящее зафиксировали на видеожетон стражей порядка. Установлено, что на той собралось около 200 приглашенных гостей. С присутствующими провели разъяснительные беседы и распустили всех по домам.

В отношении устроителей тоя и владельца заведения собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.