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    10:28, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские остановили проведение кокпара на 100 человек

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдов сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции выявили очередной факт организации кокпара. Проведение национальной игры с участием около 100 человек было остановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Стражи порядка провели разъяснительные работы с организатором мероприятия - жителем Жетысайского района о недопустимости нарушения участниками кокпара санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам.

    Собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Жетысайского района для принятия соответствующего законного решения.

    Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдать требования карантинного режима и не нарушать санитарно-эпидемиологические нормы. При посещении рынков, магазинов и других мест массового скопления людей необходимо носить медицинские маски и перчатки, пользовать антисептиками и держать социальную дистанцию.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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