Туркестанские полицейские остановили проведение кокпара на 100 человек
Стражи порядка провели разъяснительные работы с организатором мероприятия - жителем Жетысайского района о недопустимости нарушения участниками кокпара санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам.
Собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Жетысайского района для принятия соответствующего законного решения.
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдать требования карантинного режима и не нарушать санитарно-эпидемиологические нормы. При посещении рынков, магазинов и других мест массового скопления людей необходимо носить медицинские маски и перчатки, пользовать антисептиками и держать социальную дистанцию.