Туркестанские полицейские остановили кокпар с участием более 60 человек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий участковые инспекторы полиции п. Мырзакент Мактаральского района совместно с мобильной группой выявили факт проведения кокпара на вольном пастбище возле соседнего аула Бирлик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В кокпаре, организованном несмотря на нарушение требований карантинного режима, приняли участие около 60 местных жителей, которых затем распустили по домам. Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, в отношении организаторов мероприятия полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения.