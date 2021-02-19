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    14:50, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские остановили кокпар с участием более 60 человек

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий участковые инспекторы полиции п. Мырзакент Мактаральского района совместно с мобильной группой выявили факт проведения кокпара на вольном пастбище возле соседнего аула Бирлик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В кокпаре, организованном несмотря на нарушение требований карантинного режима, приняли участие около 60 местных жителей, которых затем распустили по домам. Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

    Кроме того, в отношении организаторов мероприятия полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения.


    Теги:
    МВД РК Кокпар Туркестанская область Правоохранительные органы
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