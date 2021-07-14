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    10:23, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские ликвидировали посевы конопли

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Сайрамского РУП выявили очередной наркопосев во дворе одного из местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    При обыске оперативники обнаружили в саду жителя Сайрамского района 7 кустов наркосодержащего растения. Кроме того, стражи порядка изъяли у подозреваемого в коробке из-под обуви высушенную марихуану. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, кусты наркосодержащего растения оказались коноплей, а общий вес высушенной марихуаны составил около 50 граммов.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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