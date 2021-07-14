Туркестанские полицейские ликвидировали посевы конопли

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Сайрамского РУП выявили очередной наркопосев во дворе одного из местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

При обыске оперативники обнаружили в саду жителя Сайрамского района 7 кустов наркосодержащего растения. Кроме того, стражи порядка изъяли у подозреваемого в коробке из-под обуви высушенную марихуану. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, кусты наркосодержащего растения оказались коноплей, а общий вес высушенной марихуаны составил около 50 граммов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование.