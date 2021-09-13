РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские изъяли у местного жителя 4,5 кг конопли

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Шардаринское РОП поступило сообщение от участковых инспекторов полиции о том, что один из сельчан выращивает у себя дома наркосодержащее растение. По указанному адресу стражи порядка задержали подозреваемого, во дворе которого обнаружили посев запрещенных к возделыванию растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    При обыске дома полицейские изъяли у местного жителя два куста наркосодержащего растения, похожего на «коноплю». Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств кусты оказались «коноплей», общим весом около 4,5 кг.

    Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за выращивание наркосодержащих растений и незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!