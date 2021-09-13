Туркестанские полицейские изъяли у местного жителя 4,5 кг конопли
При обыске дома полицейские изъяли у местного жителя два куста наркосодержащего растения, похожего на «коноплю». Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств кусты оказались «коноплей», общим весом около 4,5 кг.
Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за выращивание наркосодержащих растений и незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.