Туркестанские медработники прошли обучение в Турции
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Туркестанской области прошли стажировку в Стамбуле и повысили свою квалификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Данная поездка состоялась при поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Главная цель стажировки - повышение квалификации специалистов и освоение новейших технологий.
Специальная группа была сформирована из 30 медицинских работников городов Туркестан, Кентау, Ордабасинского, Арысского, Байдибекского, Тюлькубасского, Отрарского, Сайрамского и Жетысайского районов.
Накопленный опыт позволит повысить качество медицины в регионе. В целом, в текущем году, квалификацию повысили 2445 медицинских работников, работающих в больницах и поликлиниках Туркестанской области.
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