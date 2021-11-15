Туркестанские медработники прошли обучение в Турции

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Туркестанской области прошли стажировку в Стамбуле и повысили свою квалификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Данная поездка состоялась при поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Главная цель стажировки - повышение квалификации специалистов и освоение новейших технологий.

Специальная группа была сформирована из 30 медицинских работников городов Туркестан, Кентау, Ордабасинского, Арысского, Байдибекского, Тюлькубасского, Отрарского, Сайрамского и Жетысайского районов.

Накопленный опыт позволит повысить качество медицины в регионе. В целом, в текущем году, квалификацию повысили 2445 медицинских работников, работающих в больницах и поликлиниках Туркестанской области.