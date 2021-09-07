Туркестанские боксеры завоевали медали на Играх СНГ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Республики Татарстан - Казани завершились 1-е Игры стран СНГ. Шесть мастеров кожаных перчаток представили регион в соревнованиях. В общей сложности призы были разыграны в 26 весовых категориях (13-среди юношей, 13-среди девушек), а в 21 из них завоеваны медали (4 золота, 2 серебра и 15 бронз), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В поединке по боксу победителями стали лучшие боксеры Туркестанской области Улжан Сарсенбек в весе до 60 кг, бронзовым призером стала Дельфина Абильхан, которая выступила на ринге в весе до 46 кг.

А бронзовым призером стал Нурислам Калдыбаев в весе 52 кг, выступавший на ринге среди юношей.



