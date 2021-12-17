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Туркестанская рысь попала в фотоловушку

17 Декабря 2021 23:22
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Туркестанская рысь попала в фотоловушку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская рысь, встречающаяся исключительно в странах Центральной Азии, была сфотографирована сотрудниками Сайрам-Угамского национального природного парка при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор ДСО МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.

В 1904 году Ричард Лидеккер впервые определил туркестанскую рысь и дал ей научное название - Lynx lynx wardi.

Туркестанская рысь, подвид обыкновенной рыси , населяет в основном горные районы и лесные массивы. Это животное занесено в Красную книгу Казахстана.

Охота на этот вид рыси запрещена с 1976 года.


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#Туркестанская область   #Экология   #Природа  
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