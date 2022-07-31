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Туркестанская полиция вернула домой пропавшего за рубежом 46-летнего мужчину
31 Июля 2022 20:45

Туркестанская полиция вернула домой пропавшего за рубежом 46-летнего мужчину

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть управления полиции города Туркестана на пульт «102» обратилась местная жительница с просьбой найти уехавшего год назад на заработки в РФ 46-летнего сына, связь с которым была утеряна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Сотрудники миграционной службы УП г. Туркестан развернули розыскные мероприятия, дали ориентировку сначала по области, а затем по всей республике. Учитывая, что мужчина мог находиться в Российской Федерации по работе, они направили сообщение в посольство и к правоохранителям соседней страны. В результате в течение нескольких дней сотрудники полиции нашли пропавшего без вести гражданина.

Как стало известно, в РФ мужчина по неосторожности сломал ногу. С тех пор он без работы. Также гражданин пояснил, что не сообщал матери, чтобы она не волновалась. В настоящее время 46-летний мужчина благополучно возвращен домой.


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