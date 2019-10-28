Туркестанская полиция нашла сбежавшую из-за семейной ссоры девочку

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее 12-летняя дочь, ученица 6 класса, которая ушла из дома и не вернулась. На место происшествия сразу же выехали полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы Толебийского РОП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

На поиски пропавшей школьницы ориентировали весь личный состав отдела полиции Толебийского района. Стражи порядка прочесали все близлежащие дворы и улицы, проверяли места, где она могла быть, устанавливали круг общения и опрашивали родных и очевидцев, а также осуществили другие необходимые мероприятия. В результате розыскных мероприятий в течении двух часов полицейские нашли пропавшую девочку живой и здоровой в 4-5 километрах от дома и вернули родителям.

Мать девочки выразила огромную благодарность сотрудникам полиции, которые оперативно нашли и вернули ее дочь. Как оказалось, 12-летняя девочка обиделась и ушла из дома после семейной ссоры. «Искренне благодарю полицейских, которые в течение двух часов вернули мне мою дочь. Желаю успехов в работе. Я очень рада, что в полиции служат такие профессионалы, наши защитники. Они действительно проявили свой профессионализм и понимание», - отметила местная жительница.