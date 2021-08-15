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Туркестанская область вернулась в «зеленую» зону по коронавирусу
15 Августа 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область вернулась в «зеленую» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне - Туркестанская область.
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