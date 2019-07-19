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Туркестанская область - в числе лидеров по проекту «Туған жер»

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июля 2019, 10:48
Туркестанская область - в числе лидеров по проекту «Туған жер»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область считается одним из лидеров в реализации программы «Рухани жаңғыру». По всей области в рамках программы «Рухани жаңғыру» по проекту «Туған жер» строятся спортивные площадки и другие социальные объекты. Только в этом году в области с апреля за счет спонсоров сдано в эксплуатацию 19 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Наряду с этим, в 12 объектах проведен капитальный ремонт. Например, в селе Жартытобе Сузакского района построена детская игровая площадка, в клубе Кызылколя оборудована сцена. К тому же, в этом районе открылся ипподром для конных игр. В Байдибекском районе появилась Молодежная аллея, на закладку которой потрачено около 4 млн. тенге, в городе Туркестане построен большой детский сад «В мире сказок». В селе Торткуль Ордабасинского района сдана в эксплуатацию новая мечеть», - рассказали в акимате.

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Как одно из направлений проекта «Туған жер» реализуется проект «Алтын ұям». Его цель - отмечать 10-20-30-летие со дня окончания школы благотворительными делами. То есть выпускники отказываются от бесполезных торжеств и оказывают спонсорскую помощь родному аулу или школе.

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В этом году выпускники 1999 года микрорайона «Бекзат» Туркестана купили жилье одной семье. В Байдибекском районе граждане 1982 года рождения подарили дом малообеспеченной семье. В Шардаринском, Тюлькубасском, Толебийском районах выпускники также приобрели жилье многодетным и малообеспеченным семьям.

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В рамках проекта «Туған жер» в 2017 году в области реализовано 473 проекта на сумму свыше 6 млрд. тенге. А в 2018 году за счет спонсоров сданы в эксплуатацию 97 объектов общей стоимостью 3 млрд. 386 млн. тенге. Из 97 объектов 28 - строительство объектов образования, 3 - реконструкция, 2 - строительство объектов здравоохранения, 12 - строительство новых объектов спорта, 2 - ремонт спортивных площадок. Наряду с этим, велось строительство 15 объектов культуры, в 5 объектах проведен ремонт. Реализовано 30 проектов по благоустройству.

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Эта работа в области продолжается, подчеркнули в акимате.

Туркестанская область   Рухани жаңғыру   Туған жер  
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