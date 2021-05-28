Туркестанская область укрепляет сотрудничество с Хорватией

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хорватии в РК Рефиком Шабановичем. В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Хорватией и Туркестанской областью. Стороны также обменялись мнениями о развитии туризма, спорта и сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу области.

«В следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы готовы усилить взаимодействие по многим направлениям, в том числе туризма и спорта. В Хорватии очень хорошо развит футбол, сильные тренера и игроки. Нам нужно поднять нашу футбольную команду. Кроме того, мы открыты к реализации совместных инвестиционных проектов», - сказал У. Шукеев.

В свою очередь Рефик Шабанович отметил перспективы сотрудничества между двумя странами и реализации новых проектов на территории региона. Посол также отметил, что туризм в Хорватии является одним драйверов экономики, и они готовы поделиться успешным опытом развития этой сферы.

В завершении встречи глава региона выразил готовность оказать полную поддержку начинаниям хорватских компаний и перевести сотрудничество на долгосрочную основу.