Туркестанская область укрепляет сотрудничество с Хорватией
«В следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы готовы усилить взаимодействие по многим направлениям, в том числе туризма и спорта. В Хорватии очень хорошо развит футбол, сильные тренера и игроки. Нам нужно поднять нашу футбольную команду. Кроме того, мы открыты к реализации совместных инвестиционных проектов», - сказал У. Шукеев.
В свою очередь Рефик Шабанович отметил перспективы сотрудничества между двумя странами и реализации новых проектов на территории региона. Посол также отметил, что туризм в Хорватии является одним драйверов экономики, и они готовы поделиться успешным опытом развития этой сферы.
В завершении встречи глава региона выразил готовность оказать полную поддержку начинаниям хорватских компаний и перевести сотрудничество на долгосрочную основу.