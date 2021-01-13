Туркестанская область признана лучшей для ведения бизнеса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К такому выводу пришли аналитики World​ Bank. Ежегодно они проводят исследования благоприятных условий для предпринимательства в 190​ странах мира. Казахстан занимает 25-е место. Субрейтинг предпринимательской активности проводят и среди регионов и мегаполисов нашей страны. Туркестанская область признана лучшей по ведению бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Казахстан в целом оценивали по 10 критериям. Регионы - по 5 факторам: деловой климат, инфраструктура, доступность финансов, человеческий капитал и прозрачность принимаемых решений.

«Аким области Умирзак Шукеев поручил провести большую работу для улучшения бизнес-климата в регионе. Отмечу, что у нашей области в данном направлении высокие показатели, и это заслуга каждого​ предпринимателя. Несомненно, тот факт, что мы стали лучшими среди регионов, мотивирует каждого из нас. Мы сможем покорить еще больше бизнес-высот», - заявил заместитель акима области Мейржан Мырзалиев.

Проект Всемирного банка «Doing Business» позволяет объективно оценить законодательство по регулированию бизнеса и его применение в странах и отдельных городах на поднациональном и региональном уровнях.

Организация предлагает широкий спектр финансовых продуктов и технической помощи, а также помогает странам делиться и использовать инновационные знания и решать сопутствующие проблемы.

Напомним, в Туркестанской области зарегистрировано около 150 тысяч предпринимателей. По программе «Экономика простых вещей» в регионе профинансировали 246 проектов на сумму 24,4 млрд тенге. Утверждено 29 проектов на сумму 5 млрд тенге, финансируется 27 проектов на сумму 6,1 млрд тенге. 77,4% субъектов заняты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере услуг. В настоящее время реализуются 17 проектов в сфере сельского хозяйства, два в сфере туризма и три - в пищевой промышленности. ​