Туркестанская область признана лучшей для ведения бизнеса
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К такому выводу пришли аналитики World Bank. Ежегодно они проводят исследования благоприятных условий для предпринимательства в 190 странах мира. Казахстан занимает 25-е место. Субрейтинг предпринимательской активности проводят и среди регионов и мегаполисов нашей страны. Туркестанская область признана лучшей по ведению бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Казахстан в целом оценивали по 10 критериям. Регионы - по 5 факторам: деловой климат, инфраструктура, доступность финансов, человеческий капитал и прозрачность принимаемых решений.
«Аким области Умирзак Шукеев поручил провести большую работу для улучшения бизнес-климата в регионе. Отмечу, что у нашей области в данном направлении высокие показатели, и это заслуга каждого предпринимателя. Несомненно, тот факт, что мы стали лучшими среди регионов, мотивирует каждого из нас. Мы сможем покорить еще больше бизнес-высот», - заявил заместитель акима области Мейржан Мырзалиев.
Проект Всемирного банка «Doing Business» позволяет объективно оценить законодательство по регулированию бизнеса и его применение в странах и отдельных городах на поднациональном и региональном уровнях.
Организация предлагает широкий спектр финансовых продуктов и технической помощи, а также помогает странам делиться и использовать инновационные знания и решать сопутствующие проблемы.
Напомним, в Туркестанской области зарегистрировано около 150 тысяч предпринимателей. По программе «Экономика простых вещей» в регионе профинансировали 246 проектов на сумму 24,4 млрд тенге. Утверждено 29 проектов на сумму 5 млрд тенге, финансируется 27 проектов на сумму 6,1 млрд тенге. 77,4% субъектов заняты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере услуг. В настоящее время реализуются 17 проектов в сфере сельского хозяйства, два в сфере туризма и три - в пищевой промышленности.
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