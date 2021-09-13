Туркестанская область лидирует среди регионов по количеству вакцинированных от КВИ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинировано 85,8% населения Туркестанской области, подлежащего вакцинации. По статистике вакцинации от коронавируса в стране лидирует Туркестанская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Первый компонент прививки приняли около 814 тысяч человек. Второй компонент получили около 633 тысячи человек. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. В республике самый низкий показатель по количеству ежедневно регистрируемых больных приходится на Туркестанскую область. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

На сегодня жители региона могут получить вакцину российского производства «Спутник V», отечественного производства QazVac, HayatVax от компании Sinopharm, CoronaVac китайского производства и Vero Cell от компании Sinopharm. На территории области действует 141 прививочный пункт.

Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. Количество инфекционных коек в медицинских учреждениях начинает сокращаться. На 13 сентября в регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост составляет 0,27 %. Всего в инфекционных стационарах - более двух тысяч мест. Здесь проходят лечение 668 человек.

В целом за период пандемии выявлено 13 546 случаев КВИ. В более чем в семи тысячах случаев болезнь протекала бессимптомно. Получено 1 002 142 пробы ПЦР. За последние сутки в лабораториях обследовано 1500 человек.



