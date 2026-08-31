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    Туркестанская область лидирует по числу получателей выплат по беременности и родам

    Туркестанская область заняла первое место в Казахстане по числу получателей социальной выплаты по беременности и родам за первые семь месяцев 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“.

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    Фото: сгенерировано ИИ

    Согласно представленным данным, в Туркестанской области такую выплату получили 12 817 человек.

    На втором месте находится Алматы — 12 034 получателя, на третьем Астана — 11 426.

    В пятерку регионов с наибольшим числом получателей также вошли Алматинская область — 8 290 человек и Шымкент — 8 283.

    Отметим, социальная выплата по беременности и родам назначается работающим женщинам из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления, и продолжительности отпуска по беременности и родам.

    Ранее сообщалось о том, что с начала года в Казахстане зарегистрированы тысячи браков. При этом наиболее популярным месяцем среди молодоженов стал июнь.

    Соцвыплаты Беременность ЦОН Туркестанская область Регионы Казахстана Правительство для граждан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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