Туркестанская область лидирует по числу получателей выплат по беременности и родам

Туркестанская область заняла первое место в Казахстане по числу получателей социальной выплаты по беременности и родам за первые семь месяцев 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“.

Согласно представленным данным, в Туркестанской области такую выплату получили 12 817 человек.

На втором месте находится Алматы — 12 034 получателя, на третьем Астана — 11 426.

В пятерку регионов с наибольшим числом получателей также вошли Алматинская область — 8 290 человек и Шымкент — 8 283.

Отметим, социальная выплата по беременности и родам назначается работающим женщинам из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления, и продолжительности отпуска по беременности и родам.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в Казахстане зарегистрированы тысячи браков. При этом наиболее популярным месяцем среди молодоженов стал июнь.