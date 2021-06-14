Туркестанская область лидирует по вакцинации от COVID-19

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанский регион находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы акима области, в настоящее время область занимает первое место в стране по вакцинации населения от Covid-19, передает МИА «Казинформ».

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в абсолютном выражении снизилась вдвое - с 440 до 225 случаев. На сегодняшний день около 293 тыс. (91%) человек привиты первым компонентом вакцины. Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили на еженедельном аппаратном совещании с участием акима области Умирзака Шукеева.

В Туркестанскую область с февраля поставлено более 321 тыс. доз вакцины. Кроме того, с начала прививочной кампании из почти 160 тыс. доз вакцины привили около 120 тыс. человек (75%). Первым компонентом отечественной вакцины QazVac привились 2 тыс. человек (100%), вторым компонентом - 879 человек (44%). Помимо этого, в мае было доставлено 43 тыс. доз вакцины Hayat-Vax, показатель вакцинации первым компонентом составил 100%. Еще около 15 тыс. человек (35%) прошли ревакцинацию.

Стоит отметить, что в Туркестанскую область планируется поставить дополнительно 185 тыс. доз вакцины «Спутник-V» (Россия, КФК) и 752 тыс. доз отечественного препарата QazVac.

Напомним, вакцинация населения проводится в 128 пунктах с соблюдением условий хранения и транспортировки препарата. Специалисты СЭС поделились прогнозом распространения коронавирусной инфекции на территории области. Из примерно 3 тыс. проанализированных случаев - 1114 (38,5%) выявлено среди контактировавших. Эпидемиологические исследования выявили возможные источники (места) заражения. В частности, около 30% пациентов инфицированы во время празднования в кафе и на семейных торжествах. 45% - в общественном транспорте, на рынках, в магазинах и других общественных местах, и еще 49% заразились в результате нарушения масочного режима.

Вместе с тем, установлено, что за последние две недели более 20 человек, которые должны были соблюдать карантинный режим, посетили объекты, работающие по​ программе Ashyq. Из них у пятерых был «красный» статус, у 17 – «желтый». Во всех случаях специалисты территориальных управлений СЭУ вынесли постановления и выдали предупреждения.

За прошедшие сутки в лабораториях области обследовали 2300 человек. Всего с начала пандемии проведено около 800 тыс. ПЦР-тестирований. В области развернуто 1200 инфекционных, 300 карантинных и 188 реанимационных коек.