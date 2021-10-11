Туркестанская область лидирует по количеству прошедших онлайн-перепись

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общенациональную перепись населения в онлайн режиме прошли 912 087 жителей Туркестанской области. Таким образом, сегодня доля населения, принявшего участие в переписи населения, составила 44,2%. По количеству прошедших онлайн-перепись Туркестанская область сейчас лидирует в стране. Об этом сегодня было сказано на еженедельном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ».

Глава области отметил, что национальная перепись населения является важнейшей политической кампанией и поручил ответственным лицам активизировать работу в этом направлении. С 1 октября начался период переписи, проводимый традиционным методом массовых обходов. Время прохождения онлайн-переписи будет до 15 октября. К этому делу привлечено 2384 человека. Они сделали прививки против опасной инфекции. В районах организован 341 инструкторский участок, обеспеченный необходимым оборудованием и соответствующими закрытыми каналами связи.

На еженедельном совещании речь шла о работе по стабилизации и мерам предупреждения роста цен на социально значимые продовольственные товары. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле и принимаются соответствующие меры по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. На сегодняшний день в стабилизационном фонде области имеется 5 791,5 тонны товара стоимостью 544,1 млн тенге. На складах стабилизационного фонда хранятся продукты питания, овощи на 81,4 тонны массового потребления населения. В целях пополнения стабилизационного фонда в начале года было закуплено 595,8 тонны продовольственных товаров (макаронные изделия - 55 тонн, мука - 87 тонн, капуста - 142 тонн, рис - 243,8 тонн, масло подсолнечное – 20 л, сахар – песок - 48 тонн).

Кроме того, с начала года в городе Туркестане на территории вновь открывшегося «Эко рынка» было организовано 10 ярмарок сельхозпродукции на сумму 367,8 млн тенге, 732 тонны товаров на сумму тенге были выставлены на продажу по ценам на 15-20% ниже рыночных. Также в Туркестане через 13 социальных магазинов и 5 крупных торговых домов ежедневно реализуется 3,5 тонны 17 различных товаров по фиксированной цене. До конца года в городе Туркестане планируется открыть дополнительно 2 социальных магазина.

В регионе производится 16 видов социально значимых товаров из 19 видов. Согласно нормам потребления, этими продуктами дополнительно обеспечивается население области. В частности, картофель и морковь в 1,5 раза больше нормы, лук - в 3,1 раза, капуста - в 4,2 раза и мясо - в 1,5 раза, молоко - в 7 раз. 26,4% обеспеченности мясом птицы и яйцами составляет 41%. Вопрос полного обеспечения населения социально значимыми товарами возложен на всех руководителей районов и городов.