Туркестанская область - лидер по рождаемости в РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года, регион оказался на первом месте по республике по уровню рождаемости и естественному приросту населения. В прошлом году в Туркестанской области родилось 55 845 детей. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций заявил руководитель департамента статистики Туркестанской области Айдар Абилдабеков, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 января 2020 года население Туркестанской области составило 2 018 116 человек, в том числе 405 539 человек в городской местности и 1 612 577 человек в сельском регионе. За прошлый год население увеличилось на 36 369 человек, или на 1,8%. В регионе по-прежнему высокий уровень рождаемости. В среднем, родилось 1 000 девочек на 1 069 мальчиков «, - сказал Айдар Абилдабеков.

Наряду с этим, число мигрантов, прибывающих в область, составило 55 385 человек. Убыло 66 665 человек, сообщает РСК.

