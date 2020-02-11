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Туркестанская область будет сотрудничать с итальянской энергетической компанией

11 Февраля 2020 20:30
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Туркестанская область будет сотрудничать с итальянской энергетической компанией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с руководством компании «ArmWind», являющейся дочерней организацией международной энергетической компании ENI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Глава региона отметил благоприятные климатические условия региона, идеально подходящие для производства ветровой и солнечной электроэнергии. Кроме того, в целях улучшения бизнес-климата и снижения выбросов углекислого газа, Умирзак Естаевич призвал инвесторов к совместному развитию «зеленой энергетики».

«В нашей области создаются комфортные условия для инвесторов. Мы готовы поддержать ваши инициативы и вместе развивать Туркестанскую область. Мы предлагаем открыть ваше представительство здесь, и совместно работать также над другими интересными проектами. Подчеркну, что одно из приоритетных направлений в Туркестанской области - это развитие «зеленой энергетики», - сказал У. Шукеев.


В ходе встречи глава региона и исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI Лука Виньяти подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

Стоит отметить, компания «ARM WIND» - дочерняя организация международной энергетической компании ENI, являющейся крупным иностранным инвестором в Казахстане. В Туркестанской области компания намерена реализовать проект с применением передовых «зеленых технологий».


Напомним, в прошлом году был проведен первый проектный аукцион по строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт в окрестностях села Шаульдер Отырарского района площадью земельного участка 100 га. В аукционе приняли участие 7 компаний из 6 стран: Казахстан, Германия, Италия, Китай, Нидерланды и Россия. Победителем аукционных торгов стала компания ТОО «Arm Wind».


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Ключевые слова: Инвестпроекты, Энергетика, Туркестанская область, Акимат,
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