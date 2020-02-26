Туркестанская область будет поставлять в Узбекистан трансформаторное оборудование и мясо

УРГЕНЧ. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область и Узбекистан укрепляют торговые отношения, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В городе Ургенч Узбекистана проходит 2-ой Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана с участием глав правительств на тему: «Сотрудничество регионального бизнеса в сфере агропромышленной кооперации, промышленности и туризма».

В целях дальнейшего развития торговых отношений между Туркестанской областью и РУ сегодня было подписано три экспортных контракта на общую сумму 50 млн долларов США. Так, в ближайшем будущем при поддержке областного акимата из Туркестанской области в Узбекистан начнутся поставки трансформаторного оборудования, мяса индейки и охлажденного мяса говядины.

В рамках форума проходит выставка ведущих предприятий двух стран, на которой отечественные предприниматели всесторонне презентуют выпускаемую продукцию. Кроме того, туркомпании знакомят участников форума с туристским потенциалом области.

По словам экспертов, данный форум будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений между соседними странами.