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Туркестанская молодежь принимает участие в республиканском слете «Айбын-2021»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Октября 2021, 10:00
Туркестанская молодежь принимает участие в республиканском слете «Айбын-2021»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участие в VII Республиканском военно-патриотическом молодежном сборе «Айбын» принимают три команды из Туркестанской области. Честь региона защищают команды из Арыси - «Барыс», Созакского района - «Терискей тарландары» и Толебийского района - «Толеби тарландары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В столице страны Нур-Султане прошла торжественная церемония открытия VII Республиканского военно-патриотического молодежного сбора «Айбын», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан. Традиционное ежегодное собрание проводится уже второй раз в этом году в онлайн-формате. Все участники в прямом эфире наблюдали за церемонией открытия военного собрания. Данная встреча продлится с 6 октября по 30 ноября. В нем принимают участие более 1100 человек из 74 команд со всех регионов страны.

Победы участникам пожелали начальник Департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Н. Дюсебаев, председатель Совета ветеранов ВС Туркестанской области подполковник Б. Алдабергенов.

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Республиканский военно-патриотический слет молодежи «Айбын» - уникальное военно-патриотическое мероприятие. Цель - воспитание молодежи страны в военно-патриотическом направлении, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и мужественности для защиты Родины.

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Участники республиканского военно-патриотического молодежного слета «Айбын-2021» проведут соревнования по военно-прикладным видам спорта. Оцениваться будут также интеллектуальные и творческие способности.

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В составе команды «Терискей Тарландары» Созакского района отобрано 10 парней и пять девушек, которые сразу же проявили свои способности. Аким Созакского района Салихан Сабырулы поздравил юных бойцов с праздником и пожелал команде победы и удачи.

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