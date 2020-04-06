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Туркестанская бизнесвумен Рашкуль Оспаналиева перечислила на борьбу с коронавирусом 25 миллионов тенге

6 Апреля 2020, 13:47
Туркестанская бизнесвумен Рашкуль Оспаналиева перечислила на борьбу с коронавирусом 25 миллионов тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области продолжается акция «Біз біргеміз!», инициированная партией «Nur Otan». В акции, направленной на борьбу с коронавирусом, поддержку нуждающихся граждан, участвуют предприниматели, меценаты, депутаты маслихатов. В этот сложный период решила помочь соотечественникам известная бизнес-леди, меценат Рашкуль Оспаналиева, которая перечислила в корпоративный фонд социального развития «Туркестан» 25 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Руководитель корпорации «Береке-А» Рашкуль Оспаналиева и до этого активно участвовала в благотворительных мероприятиях.

«Государством принят комплекс мер по недопущению распространения этой опасной инфекции, ведется огромная работа по сохранению здоровья нации. Считаю, что в это тяжелое время каждый должен оказать посильную помощь. Нужно соблюдать требования безопасности, сохранять спокойствие, тогда нам удастся пройти все испытания», – говорит предпринимательница.

В рамках акции «Біз біргеміз!» во всех городах и районах Туркестанской области продуктами и средствами гигиены обеспечены более 2 тыс. семей. Активное участие в акции принимают члены партии «Nur Otan», жасотановцы, волонтеры.


Бизнес   Туркестанская область   Благотворительность   Нур Отан   Общество  
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