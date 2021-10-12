Туркестанец похищал овец ради азартных игр

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Серийный скотокрад похищал овец ради азартных игр в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратилась одна из местных жительниц. Потерпевшая сообщила, что ночью неизвестные похитили из ее хозподворья двух овец, нанеся ущерб на сумму около 100 тысяч тенге. Получив сообщение, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Стражи порядка провели подворный обход и тщательно изучили место преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали скотокрада на одной из улиц города Шымкента. Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел полиции.

Следствием установлено, что мужчина оказался причастен к еще нескольким фактам краж домашнего скота. Пользуясь отсутствием людей на хозподворьях, скотокрад похищал овец, а затем на такси увозил в соседний мегаполис. Здесь подозреваемый реализовал чужих овец на городских рынках, а полученные деньги тратил на азартные игры.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК «Скотокрадство». Ведется расследование.