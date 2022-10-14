14 Октября 2022, 14:44

Туркестанец накопил 64 неуплаченных штрафа с прошлого года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка и их служебные машины, оснащенные современными система фиксации, за трое суток выявили свыше 2,5 тыс. водителей, не оплативших штрафы. Их общая задолженность превышает 19 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате проводимой работы в бюджет взыскано около 6 млн тенге. Также на штрафстоянку водворено более 30 автомобилей. К примеру, во время рейда, в рамках мероприятия «Борышкер», внимание полицейских привлек автомобиль Opel Vectra.

«При проверке документов водителя выяснилось, что он годами не платил наложенные штрафы. Житель Сайрамского района за последние 2 месяца 14 раз превысил скорость и грубо нарушил правила дорожного движения. По ним нужно было оплатить штрафы в размере более 150 тысяч тенге. Кроме того, установлено, что с 2021 года 50 неуплаченных им штрафов были переданы судебным исполнителям. В итоге автомобиль должника, который 64 раза нарушал правила дорожного движения, водворен на штрафстоянку», - сообщили в полиции.

С автолюбителем стражи порядка также провели разъяснительную работу.

Фото: polisia.kz