Туркестанцы с ограниченными возможностями проверили качество колясок

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области прошел круглый стол с участием заместителя главы региона Улана Тажибаева, общественных организаций инвалидов и потенциальных поставщиков товаров для граждан с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ».

Такое мероприятие в регионе прошло впервые. Вследствие частых нареканий по поводу качества поставляемых кресел-колясок, руководство области решило объединить за одним столом потенциальных поставщиков и людей с инвалидностью.

В ходе встречи поставщики ознакомили пользователей с поставляемыми товарами, а пользователи кресел-колясок высказали свое мнение о качестве товаров и дали свою оценку. Участники круглого стола также обсудили и вопросы технических средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями.

Отметим, на сегодняшний день 14% лиц с инвалидностью по республике приходится на Туркестанскую область. В частности, из 682 тыс. лиц с инвалидностью в регионе проживает 93 тыс., в том числе более 3 тыс человек пользуются креслами-колясками.

Ежегодно из областного бюджета, в зависимости от сроков использования кресел-колясок, ими обеспечиваются более тысячи граждан. В 2019 году из областного бюджета были распределены 1924 кресел-колясок. Кроме того, для покупки 886 кресел-колясок в 2020 году было выделено 114,2 млн тенге. В течение года данный показатель по срокам использования может увеличиваться.

Согласно Приказу министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», установлены сроки использования по видам кресел-колясок: для комнатных колясок 7 лет, для прогулочных - 4 года.



