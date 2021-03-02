РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 01 Март 2021 | GMT +6

    Туркестанцы отметили День благодарности

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось мероприятие, посвященное 1 марта - Дню благодарности, с участием представителей этнокультурных объединений и интеллигенции региона. В ходе мероприятия заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил значение данного праздника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    «Первый Президент РК - Елбасы Н. Назарбаев 14 января 2016 года объявил День создания Ассамблеи народа Казахстана, 1 марта – Днем благодарности, с этого года мы отмечаем этот праздник. Казахи приветствовали представителей разных этносов, переселившихся в Казахстан. Этот день - дань уважения нашей общей истории. Сегодня казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального признан международным сообществом. Более ста этносов под одним шаныраком укрепляют единство, мир, успешно трудятся на благо страны», - сказал Сакен Калкаманов.

    Также на совещании свою благодарность казахскому народу выразили председатель областного таджикского этнокультурного объединения Юлдаш Султанов и председатель славянского этнокультурного объединения Марина Лимаренко. Мероприятие завершилось церемонией вручения удостоверений гражданам, избранным в члены Ассамблеи народа Казахстана. На праздничном собрании стартовала благотворительная акция Ассамблеи народа Казахстана «30 добрых дел», которая продолжится в течение года по всей области.


    Теги:
    Туркестанская область Акимат Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!