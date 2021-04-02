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    16:09, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Туркестанцев призвали строго соблюдать требования карантина

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года зарегистрировано 818 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В целом по области подтверждено 4 493 случая заболеваемости Covid-19. С начала года зарегистрировано 625 случаев пневмонии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Регион по списку находится в «зеленой» зоне по показателю эпидемиологической ситуации. Однако за последние две недели коронавирус вырос на 36%, а пневмония - на 54%.

    «В связи с осложнением ситуации в других областях, следует максимально избегать заражения инфекционными заболеваниями КВИ и пневмонией. Единственный способ избежать коронавирусной инфекции -это принять вакцину. К сожалению, среди населения не прекращается организация семейных, праздничных мероприятий. С января 2021 года было проведено 192 запрещенных праздничных мероприятия», - сообщил главный государственный санитарный врач области Нурбек Нышанов.

    В Туркестанской области в настоящее время 12 700 человек приняли вакцину против Covid-19. Ожидается, что в апреле в регион доставят 10 700 доз вакцины.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область
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