Туркестанцев попросили не выезжать в дальний путь из-за непогоды

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Туркестанской области попросили не выезжать в дальний путь из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозу погоды, 13 марта 2022 года в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь), усиление ветра и резкое ухудшение погоды. Поэтому полицейские Туркестанской области призывают обратить внимание на сообщения о погоде и не выезжать в дальний путь. Если возникла острая необходимость и вы вынуждены выехать в дорогу, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения! Учитывая ситуацию с неблагоприятными погодными условиями и с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, полицейские Туркестанской области продолжат патрулирование дорог», - говорится в сообщении областного департамента полиции.

Напомним, 13 марта практически во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.