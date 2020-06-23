Туркестанцев наградили медалью «Халық алғысы»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в республике состоялся онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», в рамках которого прошла торжественная церемония награждения медалью «Халық алғысы». Медалью наградили граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В мероприятии принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Стоит отметить, в рамках онлайн-форума во всех регионах страны были награждены представители образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, меценаты, журналисты, волонтеры и представители всех сфер, особо отличившихся в борьбе с пандемией.
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев наградил 9 граждан и поблагодарил их за работу во благо страны.
«Вы добросовестно боретесь с опасными инфекциями. Глава государства ценит вашу работу и выражает вам особое уважение. Наш Президент оценивает ваши труды и проявляет особое уважение. Желаю вам семейного благополучия, успехов в работе. Уверен, вместе мы преодолеем эти трудности», - сказал аким области.
В целом, в Туркестанской области более 140 человек были номинированы на эту награду. В ближайшее время в городах и районах области медалью «Халық алғысы» наградят особо отличившихся. Награды вручат акимы районов, городов и руководители учреждений.
Напомним, сегодня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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