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вчера 22:30
Туркестанцам рассказали о мерах безопасности в отопительный сезон
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения и снижения числа несчастных случаев департаментом по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области ежегодно на территории области проводятся различные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В Туркестанской области на сегодняшний день случаи пожаров выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник ДЧС полковник гражданской защиты Н. Жунусов.
В целях предупреждения гибели и травмирования людей от отравления угарным газом ежегодно перед началом отопительного сезона с 15 августа по 15 сентября на территории области проводится месячник пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники департамента совместно с сотрудниками местной полицейской службы проводят рейды, обходят частный жилой сектор, проводят встречи с населением. В настоящее время проводятся обходы жилых помещений, совместные рейды с местными полицейскими, совместная разъяснительная работа с работниками газовых служб, проверяются печи и отопительные приборы.
«В городах и районах созданы штабы с рабочими группами, в состав которых вошли представители органов по чрезвычайным ситуациям, полиции, газового хозяйства, энергослужб. В задачи данной рабочей группы входит обследование индивидуальных жилых домов, выявление нарушений и принятие оперативных мер по их устранению, то есть каждый из членов группы по направлению деятельности дает рекомендации по обследованию жилья и соблюдению мер безопасности, правильной эксплуатации отопительного оборудования. Организована работа с созданными рабочими группами и штабами, в частности, обход 6315 домов (с охватом 25247 человек), из них отремонтировано 2652 дома с печной установкой, налажено электроснабжение 3015 домов. В данном мероприятии было задействовано 86 волонтеров», - отметил Н. Жунусов.
Начальник департамента призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон.
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