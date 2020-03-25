Туркестан: В рамках акции «Біз біргеміз!» будет оказана помощь 1500 семьям

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается акция «Біз біргеміз!», инициированная партией «Nur Otan». В рамках данной акции, которая началась 20 марта, 690 семей из районов и городов Туркестанской области получили социальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Благодаря проектам партии «Кедергісіз келешек», «Бакытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» одинокие старики, люди с ограниченными возможностями, многодетные и нуждающиеся семьи имеют возможность получить различную поддержку.

В акции по борьбе с коронавирусом, с целью улучшить благосостояние населения, активное участие принимают филиалы партии, акимы районов и городов, жасотановцы, волонтеры, бизнесмены, депутаты маслихатов.

Вначале планировалось оказать помощь 1300 семьям. Однако по просьбе жителей этот список увеличился до 1500 семей.

Первый заместитель областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев отметил: «Во время чрезвычайного положения Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил оказывать всяческую помощь многодетным и нуждающимся семьям. И основной целью данной акции является именно это направление. Со стороны граждан региона, волонтеров, предпринимателей и депутатов оказываются поддержка и помощь. В данный непростой период мы должны всесторонне помогать населению. Согласно поручению акима области Умирзака Шукеева, акция проходит в регионе на должном уровне».

Несмотря на праздничные дни, молодежь и волонтеры, представители партии собрались сегодня в специальном хранилище, где на собранные средства от спонсоров приобретены продукты питания. Груженные благотворительными товарами автомашины отправились в районы и города области.