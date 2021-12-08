Новости
Туркестан в цифрах: статистические данные
8 Декабря 2021 18:42
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – За последние несколько лет проведена работа по формированию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. На сегодняшний день завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Новости по темеМебельная промышленность Казахстана растёт опережающими темпами Планируем, что следующая перепись населения будет полностью цифровой - Кайрат Келимбетов На 15% возросло количество молодых предпринимательниц в Казахстане
Построено 123 объекта, такие как новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, созданы экономические и индустриальные зоны. Областной центр полностью газифицирован, создан зеленый пояс на 13 тысяч гектаров. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан. С начала года Туркестанскую область посетило более 1,3 млн гостей.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 70,8 тыс агроформирований зарегистрировано в Туркестане
- 4 529 спортивных сооружений функционируют в Туркестанской области
- Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
- Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области
- Участникам программы «С дипломом – в село» в Аксу дают жилищные кредиты на 15 лет
- Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047