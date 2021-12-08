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Туркестан в цифрах: статистические данные

8 Декабря 2021 18:42
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Туркестан в цифрах: статистические данные

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – За последние несколько лет проведена работа по формированию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. На сегодняшний день завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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Построено 123 объекта, такие как новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, созданы экономические и индустриальные зоны. Областной центр полностью газифицирован, создан зеленый пояс на 13 тысяч гектаров. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан. С начала года Туркестанскую область посетило более 1,3 млн гостей.








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#Туркестанская область   #Общество  
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