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    19:22, 29 Май 2021 | GMT +6

    Туркестан: уровень газификации Байдибекского района достигнет 46%

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Уровень обеспеченности природным газом населенных пунктов Байдибекского района в прошлом году составил 20,8%. В текущем году доля обеспечения района природным газом планируется довести до 45,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций области.

    В частности, разработана и представлена к финансированию проектно-сметная документация двух населенных пунктов (Жолгабас, Жыланды), 16 населенных пунктов (Байдибеката, Ж. Боралдай, Тайманов, Теректы, Танатар, Кошкарата, Кенестобе, Актас, Бирлик, Жанаталап, Жиенкум, Алгабас, Шакпак, Казата, Агыбет, Кенес). А для восьми населенных пунктов (Туракты, Жулдыз, Каратас, Акжар, Кенсай, Шукырчак, Жарыкбас, Алмалы) разрабатываются архитектурно-планировочные задания.

    По питьевому водоснабжению в 43 из 52 населенных пунктов района проведены централизованные водопроводы. 82,7% жителей района обеспечены питьевой водой.

    Общая протяженность автомобильных дорог и внутренних улиц населенного пункта в районе составляет 886,8 км. В 2021 году разрабатывается проектно-сметная документация на текущий ремонт 10 км дорог районного значения Каратас-Теректинского направления. Кроме того, по внутренним улицам предлагается провести текущий ремонт двух улиц от населенного пункта Шалдар. На засыпку 22,15 км грунтовых дорог в черте населенного пункта будут предусмотрены средства из бюджета района и начаты работы.



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