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Туркестан-Ташкент: Казахстан и Узбекистан урегулировали вопросы в водной сфере

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июля 2020, 22:15
Туркестан-Ташкент: Казахстан и Узбекистан урегулировали вопросы в водной сфере

ТУРКЕСТАН-ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Делегация акимата Туркестанской области и министр экологии РК посетили соседний Узбекистан и приняли участие в совещании по обсуждению проблемных вопросов по управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В ходе совещания министр экологии, геологии и природных ресурсов М.Мирзагалиев и министр водного хозяйства Узбекистана Ш.Хамраев подписали Дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между двумя странами.
«Туркестанская область очень нуждается в воде во время вегетации, для полива сельскохозяйственных культур. В этом году ситуация на реке Сырдарья ухудшилась. Возник дефицит воды. Поэтому делегация акимата Туркестанской области и министр экологии Магзум Мирзагалиев прибыли в Ташкент для проведения переговоров и урегулирования ряда вопросов. Отмечу, что переговоры проходят конструктивно и плодотворно», - сказал Умирзак Шукеев после официальной части переговоров в интервью казахстанским СМИ.
В ходе визита казахстанская делегация решила положительно ряд вопросов. В первую очередь, это подписание Дорожной карты по распределению водных ресурсов. Не менее важен и второй вопрос, который был также решен с пользой для двух сторон. Достигнуты договоренности о бесперебойной подачи поливной воды в Туркестанскую область через международный канал «Достык». С сегодняшнего дня и до конца июля через канал в регион начнет поступать 80 кубометров воды в секунду. И это очень хороший результат. В августе этот показатель составит 70 кубических метров в секунду.

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«Для южных районов области, где проживает более 500 тысяч человек, это вопрос является одним из важнейших. Помимо воды, мы с нашими соседями начали сотрудничать еще в двух направлениях. Речь идет о строительстве крупных текстильных фабрик в Кентау и Туркестане. Запуск этих предприятий позволит создать тысячи рабочих мест. Еще одно направление - это посадка саксаула и кустарников вокруг Туркестана на пустынных, песчаных и засоленных землях с учетом опыта Узбекистана, а также организация плодово-ягодных садов с применением опыта аграриев Наманганской области. От нашей области приехали и работают три группы. Они выедут в Наманган и Каракалпакстан. Мы заинтересованы во внедрении этих проектов. В свою очередь, я хочу поблагодарить правительство Узбекистана за плодотворную встречу. Напомню, все переговоры находятся на контроле глав двух государств», - подчеркнул аким Туркестанской области.

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Правительство РК   Туркестанская область   Экология   Акимат   Узбекистан  
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