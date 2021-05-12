Туркестан развивается даже быстрее столицы – Нурсултан Назарбаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев в городе Туркестане встретился с представителями республиканских и областных СМИ и ответил на вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый Президент РК подчеркнул, что сейчас внимание всего Казахстана обращено на обновленный город Туркестан.

«И вправду, столько средств, столько внимания никогда не уделялось городу Туркестану с многовековой историей. До этого я мечтал, в год празднования 1500-летия Туркестана возродить город. Однако в то время у нас не было такой возможности. За это время было создано наше государство. Мы были заняты укреплением и продвижением Казахстана в мире. Теперь пришло время, в июне 2018 года я подписал Указ и выделил Шымкент как город с миллионным населением. До конца 2018 года мы занимались организационными и подготовительными работами. Я собрал всех состоятельных людей Казахстана, дал поручение государству, акимату. Подготовили программу. Вот так вот с создания Туркестанской области не прошло и три года. За 2018-2020 годы мы построили 257 объектов. Вы сами видите. Разве можно сравнить то и нынешнее времена? Это как небо и земля. Достижение Казахстана за 30 лет - как небо и земля», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что строительство и возрождение Туркестана можно сравнить с возведением нашей столицы.

«Возрождение и строительство города в густо населенном, сохранившем наши национальные традиции и культуру регионе, делается, прежде всего, для народа. Во- вторых, для трудоустройства населения, для возрождения нашей культуры, для представления Казахстана всему миру. Кроме того, после выделения Туркестанской области свое развитие получил город Шымкент. Бюджет города Шымкента за три года вырос в три раза. Строительство домов увеличилось в два раза. Если говорить о Туркестане, то еще предстоит большая работа. Конечно, это незабываемое событие для жителей южного региона. Люди, которые были рядом со мной на заре независимости, никогда не забудут этого. Никем не забудется проведенная работа по строительству столицы. Возрождение города Туркестана тоже незабываемое событие», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы напомнил, что Туркестан объявлен духовной столицей тюркских народов.

«Мы впервые построили аэропорт мирового уровня в Туркестане. Скоро из Стамбула прибудут сюда два рейса, а потом они будут прибывать из Ташкента, Ашхабада, Бишкека. Будут увеличиваться рейсы и добавляться международные сообщения поездов. Тогда увеличится и число туристов. Активизируется работа, откроются рабочие места для молодежи, увеличатся возможности. Здесь будет построен университет для обслуживания туристов. В Туркестане построен театр международного уровня. Такая работа, о которой мы даже не думали, сейчас реализуется. Мы должны радоваться этому. Это все является посвящением 30-летию независимости. Мы так развиваем наш независимый Казахстан и воплощаем в жизнь мечту наших предков. Пусть укрепляется наше единство. Только сплотившись, мы все победим», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Елбасы добавил, что к 2025 году Туркестан станет еще больше и краше. На сегодня население города составляет 200 тысяч человек, к 2025 году по планам оно должно вырасти до более 300 тысяч человек. Нурсултан Назарбаев отметил, что Туркестан развивается даже быстрее столицы.