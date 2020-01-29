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Туркестан: пропаганда национального воспитания и семейных ценностей

29 Января 2020 19:52
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Туркестан: пропаганда национального воспитания и семейных ценностей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр управления общественного развития Туркестанской области организовал встречу со студентами средних специальных учебных заведений на тему: «Национальное воспитание и семейные ценности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Основной целью мероприятия стала пропаганда семейных ценностей и создание дружеской атмосферы в семье.

Лучший учитель Туркестанской области, обладательница Почетной грамоты Министерства образования и науки Республики Казахстан Жаксыгуль Журсынбаевна, председатель «Аналар кеңесі « Туркестанской области Дуйсенкул Джамбулова, председатель «Совета ветеранов» Туркестанской области Жаркынбек Кулбайымбетов и ректор УДН им академика А.Куатбекова Рабига Куатбекова поделились своим жизненным опытом с молодыми участниками данной встречи и дали им ценные советы.


В ходе мероприятия заместитель руководителя областного управления общественного развития Даурен Сариев отметил: «Семья - это золотая колыбель человека, святое место каждого. Семья - это маленькое государство. Если в ней отсутствует солидарность и царят различные разногласия между супругами, это может негативно повлиять на психологию их ребенка. Именно поэтому родители должны, в первую очередь, ориентироваться на настроение своего малыша».


Председатель Совета ветеранов Жаркынбек Кулбайымбетов поделился мыслями о воспитании молодежи, которое начинается с колыбели. «Роль молодых родителей, которые растят сыновей и дочерей, очень важна для будущего страны. Никакая школа не заменит назидания и мудрое воспитание молодого поколения нашими бабушками и дедушками», - в своем выступлении сказал Жаркынбек ага.

А председатель «Аналар кеңесі» Джамбулова Дуйсенкул подчеркнула, что главный иммунитет в воспитании нашей молодежи - это нежность наших дочерей и высокая честь наших сыновей.


На мероприятии были рассмотрены актуальные темы, направленные на воспитание правильного мировоззрения, духовно-нравственных качеств, любви, семейных ценностей и уважение традиций и обычаев, любви, почтении и уважении к родителям.

В завершении познавательной встречи, молодежь задавала вопросы и обменивалась мнениями в свободном формате.



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Ключевые слова: Туркестанская область,
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