Туркестан примет третий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Туркестанской области во главе с акимом области Умирзаком Шукеевым приняла участие во 2-ом Форуме межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана с участием глав правительств на тему «Сотрудничество регионального бизнеса в сфере агропромышленной кооперации, промышленности и туризма», который прошел в городе Ургенч Республики Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В форуме приняли участие Премьер-Министры РК А.Мамин и РУ А.Арипов, а также бизнес-сообщество двух стран.

Заместитель акима Туркестанской области М. Мырзалиев презентовал инвестиционный и туристический потенциал региона.

Узбекистан является важным, стратегическим и надежным партнером Туркестанской области и Казахстана в целом. В этой связи, следует подчеркнуть важность казахстанско-узбекистанского сотрудничества в развитии Туркестанской области.

Во время плодотворной работы форума между Туркестанской области и регионами Республики Узбекистан было подписано 7 соглашений о взаимном сотрудничестве и 3 экспортных контракта на общую сумму 50 млн. долларов США, которые могут способствовать дальнейшему развитию межрегиональных отношений.

В рамках привлечения инвестиций в регионы двух стран акимом Туркестанской области и хокимами Ташкентской и Сырдаринской областей были подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе между Туркестанской областью и Палатой предпринимателей Ташкентской области подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках совместного привлечения инвестиций в регионы.

Кроме того, между акиматами городов Туркестан и Нурафшон было подписано соглашение о совместном привлечении инвестиции и взаимном развитии экспорта. Акиматы договорились о совместном реализации инвестиционных проектов и о взаимном увеличении туристского оборота в обоих городах.

Также во время форума было озвучено, что в настоящее время разрабатываются новые и современные туристические направления «Золотой квадрат», включая комбинированные туры по Шелковому пути, которые положат начало совместному туризму Республики Узбекистан и Туркестанской области.

В этой связи, между Туркестанским, Ташкентским, Самаркандским и Бухарским регионами было подписано 4-стороннее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в создании туристского кластера, соединяющего в один маршрут объекты туризма данных областей.

Необходимо отметить, что Туркестанская область известна своей живописной природой, историческими объектами и становится все больше привлекательней для отечественных и зарубежных туристов. Всего за 2019 год порядка 2-х миллионов человек уже посетили Туркестан.

С момента начала новой истории области в городе началось строительство автотранспортных дорог, а также новый международный аэропорт пропускной способностью 3 млн. человек.

Сегодня в Туркестане строится ряд социально-культурных объектов, в том числе Национальный центр традиционного прикладного искусства «Великий Шелковый путь», площадь которого составляет 7 000 кв м., амфитеатр, музыкальный фонтан, восточная баня, музеи мирового уровня, исторические центры. Также ведется строительство конгресс-хола, многофункционального туристического комплекса «Караван Сарай», строительство гостиниц мирового стандарта как «Риксос» и «Хилтон», музей Х.А. Яссави и много других.

А также ведется строительство 24 домов, планируется начало строительства 73 домов.

В том числе, следует отметить, строительство мечети с площадью 80 га, которая является подарком от Президента Республики Узбекистан.

Руководители области уверены, что данные мероприятия и строительство необходимой инфраструктуры обеспечат увеличение туристского потока как отечественных, так и зарубежных.

Можно сказать, что Туркестан практически готов провести саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет осенью текущего года.

Кроме того, во время форума прошла выставка ведущих предприятий двух стран, где предприниматели Туркестанской области всесторонне ознакомили присутствующих с выпускаемыми продукциями и туристическими направлениями региона.

В частности, управление туризма и туристский информационный центр «Turkistan tourism centr», туристические компании «ShimTour» и «Quansh tour», ОИПиЮЛ «Industry Tourism Association Of Central Asia» («ITA Of CA»), компания «Сарыагаш Тур», «Визит Сарыагаш» и санаторий ЕСК «Сарыағаш» выставили свои туристические рекламные материалы и ознакомили участников форума с туристским потенциалом нашего региона.

Вместе с этим, выставили свои продукции отечественные производители, такие как АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Кайып-ата», ТОО «Ордабасы қус», ТОО «Dala Fruit.kz», ТОО «CG Foods Central Asia» и ремесленник Кунходжаев Г.Б.

В рамках форума принято решение, о том, что во второй половине октября 2020 года в Туркестанской области пройдет 3-й Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.