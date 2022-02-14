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Туркестан примет первый этап Кубка Казахстана по триатлону

14 Февраля 2022 19:29
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Туркестан примет первый этап Кубка Казахстана по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестан выбран местом проведения первого этапа Кубка Казахстана по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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Соревнование пройдёт среди атлетов категорий Elite, U23, U19, U17 и U15 на дистанции спринт, которая состоит из трёх этапов: 750 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега.

Этап пройдет с 23 по 24 апреля.


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#Туркестанская область   #Спорт  
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