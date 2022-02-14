Туркестан примет первый этап Кубка Казахстана по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестан выбран местом проведения первого этапа Кубка Казахстана по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Соревнование пройдёт среди атлетов категорий Elite, U23, U19, U17 и U15 на дистанции спринт, которая состоит из трёх этапов: 750 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега.

Этап пройдет с 23 по 24 апреля.