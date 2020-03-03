Туркестан: инспекция труда возвратила 164 млн тенге задолженности по зарплате

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года управление по инспекции труда Туркестанской области выявило задолженность по заработной плате в 11 предприятиях и учреждениях региона, где 1344 работников не получали деньги на общую сумму 214,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В результате проведенных работ 8 предприятии выплатили заработную плату в размере 164 млн тенге, защищены трудовые права 1313 работников. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления Бегман Нурмаханов.

Кроме того, в прошлом году управлением было рассмотрено 1089 обращений граждан, на которые даны ответы в установленные законом сроки.

«Из обращений граждан 36% связаны с несоблюдением сроков выплаты заработной платы, 25% - с расторжением трудового договора, 12% - с несвоевременным предоставлением отпуска и 4% - с нарушением норм рабочего времени. Всего в прошлом году проведено 397 проверок учреждений и предприятий. В результате выявлено 445 нарушений, из которых 97,3% устранены. У остальных есть срок исполнения», - сказал Бегман Жамалбекулы.

Кроме того, в 22 зарубежных организациях области работают 7684 человека, из них граждан РК – 7533, иностранных граждан - 151 человек.

В целях недопущения социальных споров на постоянном контроле управления находятся вопросы соблюдения и исполнения законодательных и нормативных актов по трудовым отношениям на предприятиях с участием иностранных представителей.

