Туркестан и Шымкент договорились о развитии единого туристского маршрута

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Руководители управлений туризма Туркестанской области и города Шымкента подписали меморандум о взаимном сотрудничестве на площадке региональной службы коммуникаций. Цель проекта - дальнейшее развитие регионов как единого туристского маршрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На церемонии подписания документа руководитель областного управления туризма Гульмира Ахбердиева выразила уверенность, что, используя особенности и туристский потенциал двух регионов, в будущем есть возможность создать один из крупнейших центров привлечения туристов разных направлений.

«В регионах есть большие возможности для развития историко-культурного, экологического, экстремального, гастрономического и других видов туризма. Так, паломнический тур в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи начинается с посещения мавзолея Ибрагима ата и Карашаш ана, расположенного на территории города Шымкента. То есть Туркестан и Шымкент имеют богатые исторические места. В этой связи есть уверенность, что два наших перспективных меморандума будут в дальнейшем приносить свои плоды и помогут реализовать успешные проекты», - сказала Г. Ахбердиева.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя управления туризма акимата Шымкента Олжас Шинтаев сообщил, что в рамках меморандума достигнута соответствующая договоренность и составлен график совместных проектов, которые будут реализованы в дальнейшем. Также он отметил, что этот документ позволит сформировать и продвигать единый туристский продукт, а также усовершенствовать инфраструктуру.