Туркестан и Казань могут стать городами-побратимами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с Полномочным представителем Республики Татарстан в Казахстане Денисом Валеевым и заместителем торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации Еркеном Жакатаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона поблагодарил группу предпринимателей из Татарстана во главе с Денисом Валеевым, а также отметил, что у наших стран единые исторические корни, близость языков, обычаев и традиций.

«Мы приступили к возрождению и модернизации Туркестана, как духовно-культурного центра тюркского мира и Центральной Азии. Перед нами в этом направлении стоят большие задачи. Между Туркестанской областью и Республикой Татарстан есть все перспективы для наращивания взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также внедрения IT-технологий в сферах ЖКХ, туризма, транспорта и безопасности», - сказал Ж.Туймебаев.

Аким области предложил сделать Туркестан и Казань городами-побратимами. В свою очередь, Денис Валеев выразил готовность наладить сотрудничество с Туркестанской областью во многих сферах, а также выразил уверенность, что духовные связи братских народов будут и впредь всемерно укрепляться в интересах двух государств.

По итогам двухстороннего заседания между акиматом Туркестанской области и Татарстаном АО «БАРС Груп» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере информационных технологий, инноваций и цифровизации. В рамках документа были рассмотрены вопросы развития информационных технологий в сфере оказания электронных государственных услуг.

Стоит отметить, в 2017 году торговый оборот между Казахстаном и Татарстаном составил около 700 млн. долл. США с динамичным ростом в 1,7 раза (в 2016 году - 425,3 млн. долл. США). Предприятия обеих стран реализуют различные совместные инвестиционные проекты в области машиностроения, нефтехимии, военно-технического и транспортно-логистического сотрудничества. Столицы Астана и Казань являются городами-побратимами, а Алматы и столица Татарстана - городами-партнерами.