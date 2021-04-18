Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Туркестан: город, где сбываются мечты

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2021, 18:20
Туркестан: город, где сбываются мечты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Поездка в Туркестан подарит самые яркие впечатления любому туристу. Куда ни глянь - добрые, улыбающиеся, счастливые люди. Город, который непрерывно строится. Дома, гостиницы, офисы. Здесь есть всё, что нужно для абсолютного счастья, передает МИА «Казинформ».

Здесь находятся поющие с самого утра под национальную музыку фонтаны. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где можно загадать желание и прикоснуться к святыне. Уникальный летающий театр, ощущения от которого невозможно передать словами. Их обязательно нужно пережить.

Необыкновенно вкусная еда. Чай из самовара. Шашлык, который тает во рту. Самса, от которой невозможно оторваться. Всё приготовлено с любовью.

Здесь гостей ждёт колодец желаний. Опустите ведро, зачерпните ключевой воды, сделайте пару глотков. И ваше желание обязательно сбудется. Зайдите в уникальную библиотеку Farab. Здесь можно не только читать, но и смастерить на 3D-принтере свою копию. Или написать музыку. Такая библиотека очень полного цикла в Центральной Азии единственная.

photo


Драматический театр с оркестровой ямой начнёт работать 5 сентября. В этот день будет премьера. А пока молодые артисты репетируют сразу несколько постановок. Не пропустите.

Обязательно нужно зайти во Дворец школьников. Новое поколение с самых юных лет мастерит поделки, учится рисовать и играть в шахматы. Осваивает компьютерную грамотность. Педагоги увлечённо рассказывают о своих подопечных. Приятно видеть, когда люди любят свою работу.

Очень интересно прогуляться по этноаулу. Попробовать научиться стрелять из лука. Скоро здесь можно будет посмотреть, как работают ремесленники. Возможно, вам даже разрешат вылепить чашу из глины. По выходным юные красавицы в национальных костюмах танцуют и поют. Это идеальное место для отдыха всей семьёй.

photo

photo


И, конечно, обязательно посетите «Керуен Сарай». Посмотрите иллюстрацию сказания о любви Кыз Жибек и Толегена. Водное шоу с элементами огня. Днём посидите в уютных кафе. Сделайте приятные покупки в стильных бутиках. Присядьте у воды и просто помечтайте.

В Туркестане всё располагает к тому, чтобы сбывались все ваши мечты.

photo

photo


Туркестанская область   Туризм   Культура   Сакральная география   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора