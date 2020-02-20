Туркестан: экологическая ситуация на строгом контроле

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения требований Экологического кодекса Республики Казахстан по Туркестанской области проведено 147 проверок, в том числе 109 внеплановых и 37 согласно перечню профилактического контроля и надзора. В целом, экологическая ситуация в Туркестанской области находится под контролем. Об этом на брифинге сообщил начальник областного управления экологии Имангельды Туймебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В результате проверок выявлено 478 экологических правонарушений и выдано 397 предписаний для их устранения. Кроме того, 255 физических, должностных и юридических лиц подвергнуты административному наказанию и наложен штраф в размере 13 554 194 тенге, из которых 185 лиц оплатили штраф добровольно на сумму 10 372 695 тенге.

«В департамент поступило 99 жалоб от физических и юридических лиц региона, 97 из них были рассмотрены, им дан полный ответ, а остальные 2 находятся на рассмотрении. Кроме того, департамент экологии Туркестанской области подписал меморандумы между «КентауСервис» и «Жылу», расположенными в городе Туркестан, с целью преобразования твердого топлива в природный газ, а также сокращения выбросов в окружающую среду путем внедрения передовых технологий», - сказал Имангельды Кансеитулы.

Кроме того, на основе 192 контрактов в регионе работают 157 недропользователей. За ущерб, нанесенный окружающей среде, 122 природопользователям было отправлено уведомление на сумму 73 736 331 тенге, из которых 23% оплачено в государственный бюджет добровольно.

