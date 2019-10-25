Туркестан: Данияр Есин ознакомился с работами в рамках программы «Рухани жаңғыру»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Правительственная группа прибыла с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ее составе вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин посетил в Туркестане проектный офис «Рухани жаңғыру», ознакомился с работами, проводимыми в этом направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
На сегодня Туркестанская область в лидерах в стране по реализации программы «Рухани жаңғыру». За последние 2 года в регионе в рамках программы «Рухани жаңғыру» сняты художественный фильм «Тайна древнего жетигена»,анимационные фильмы «Священный Казыгурт», «Отырарды қорғау», «Күш атасы – Қажымұқан», «Байдибек би». В этом году закончены съемки сериала «Төле би», он показан по телеканалу «Хабар». Сняты также анимационные фильмы «Туркестан», «Оқсыз оқиғасы», «Ордабасы – знамя единства». Наряду с этим, изданы книги, посвященные истории и легендам священных мест. На казахском, русском и английском языках издан фотоальбом, посвященный историко-культурным и археологическим памятникам региона, вышел в свет и сборник «Священные места Юга: легенды и предания».
Издан также десятитомник избранных произведений поэтов и писателей Туркестанской области. В нем представлены произведения 22 мастеров пера, известных в республике и области. В этом году состоялась презентация двухтомника «География священных мест Туркестанской области» и научно-познавательный альбом «Тамыры терең Түркістан».
Большая работа ведется в области и по реализации программы «Туған жер» и проекта «Алтын ұям». Ознакомившийся с этими и другими достижениями вице-министр поручил не снижать темпов работы по реализации программы Елбасы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой Степи».
Затем Данияр Есин встретился с аксакалами и молодежью Туркестанской области, города Кентау. Выслушав мнение представителей старшего поколения и молодежи по развитию страны, он отметил, что государство и дальше будет поддерживать молодых..
«В данное время нашей стране нужны квалифицированные специалисты. Поэтому по согласованию с учебными заведениями нужно готовить специалистов, востребованных на рынке труда. ПРавильнм было собрать сегодня представителей старшего поколения и молодых, которые обменялись мнениями, высказали свои предложения. ВСегда должна быть преемственность», – сказал Данияр Есин, подчеркнувший, что каждый гражданин должен вносить значимый вклад в развитие страны.
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