11 Июля 2022 11:28

«Туркестан Арена» получила международную категорию УЕФА

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам инспекции стадиона «Туркестан Арена», которая состоялась ранее, спортивному сооружению была присвоена II международная категория УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Это означает, что стадион в Туркестане сможет принимать матчи

квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет;

квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди молодежных сборных (U-21);

квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди женских команд;

игры квалификации 1, 2, 3 раундов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА.

Фото: gov.kz