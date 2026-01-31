Туркестан-2026: Юные гении пишут шахматную историю Казахстана

Почти тысяча детей и подростков из всех 17 областей и трёх городов республиканского значения боролись за медали в трёх видах программы: классические шахматы, рапид и блиц.

Фото: Kazchess

Соревнования получились невероятно напряжёнными. Некоторые юные шахматисты уже имеют титулы чемпионов мира и Азии, другие только начинают свой путь к большим вершинам. Но всех их объединяло одно — жажда победы и готовность сражаться до последнего хода. В итоге Астана уверенно забрала общекомандный Кубок, собрав 16 золотых медалей. Однако медали разлетелись по всей стране, а несколько результатов заставили удивиться даже опытных тренеров.

Классика: где рождались новые звезды

Чемпионат стартовал 20 января. Участники играли 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени составил 90 минут на партию плюс 30 секунд за ход. 27 января раздали 14 комплектов медалей.

Хотя в названиях возрастных категорий всегда пишется «до Х лет» (Under Х), участвовать в них могут все, кому в текущем году исполнится не больше Х+1 лет. То есть, даже если ребёнок родился 1 января 2020 года, весь 2026 год он может соревноваться в категории U6. Так вот, уроженка Тараза Амина Саймасай родилась 29 июня 2020 года. И в свои 5 с половиной лет она уже чемпионка Казахстана, причём стала ею досрочно – за тур до конца.

G6 (20 участниц)

1. Амина Саймасай (0, Жамбылская обл.) – 9 очков;

2. Асылым Жолдасбек (0, Кызылординская обл.) – 7;

3. Каусар Батырбек (0, Туркестанская обл.) – 7;

4. Дания Битенова (0) – 6; 5. Райяна Нурболат (0) – 5; 6. Асылым Ахметжанкызы (0) – 5; 7. Фатима Амангельди (0) – 5; 8. Айбиби Сериккызы (0) – 5; 9. Нурай Олжабек (0) – 5; 10. Мариям Кипатова (0) – 5.

U6 (33 участника)

1. Арнур Сабыржанулы (0, Кызылординская обл.) – 9 очков;

2. Аттила Агатаев (0, Астана) – 8;

3. Шынгыс Абилашим (0, Алматы) – 7;

4. Арслан Толеубеков (0) – 6; 5. Касымжомарт Миргали (0) – 6; 6. Есенбек Дуйсенбек (0) – 6; 7. Амир Тлеугали (0) – 6.

G8 (46 участниц)

1. Венера Жакишева (0, Астана) – 7½ очка;

2. Сара Нурмухамет (0, Алматы) – 7;

3. Раяна Абайкызы (0, Туркестанская обл.) – 7;

4. Айлин Даутова (1451) – 6½; 5. Лейла Алдажарова (1447) – 6½; 6. Нармина Асылбеккызы (1535) – 6½; 7. Альнура Шинбаева (0) – 6½.

U8 (78 участников)

1. Абдул-Малик Кайрат (1649, Астана) – 8 очков;

2. Алинур Бауыржан (1579, Астана) – 7½;

3. Далер Дербисов (0, Жамбылская обл.) – 7;

4. Макар Чернышов (1437) – 7; 5. Темирлан Бержан (1450) – 7; 6. Санжар Ермек (1470) – 6½; 7. Даниял Нысанбаев (0) – 6½.

G10 (65 участниц)

1. Аделина Нурханкызы (1602, Шымкент) – 8 очков;

2. Амалия Едрешева (1618, Астана) – 7½;

3. Марьям Таубасар (1696, Алматинская обл.) – 7;

4. Алиша Бисалиева (1717) – 7; 5. Тогжан Галиева (1493) – 7; 6. Айару Нурбол (1644) – 6½; 7. Азалия Балаканова (1608) – 6½.

U10 (119 участников)

1. Нурали Нуршин (2028, Астана) – 8 очков;

2. CM Ризат Улан (2085, Алматы) – 7½;

3. Альтаир Омурзаков (1737, Астана) – 7½;

4. Нурмухамед Елемес (2031) – 7; 5. Алихан Сагынтаев (1879) – 7; 6. Арыстан Жанабаев (1886) – 6½; 7. Адинур Адильбек (1928, Астана) – 6½.

G12 (68 участниц)

1. WCM Жансая Шолпанбек (2059, Алматинская обл.) – 8 очков;

2. Милана Филиппова (1925, Алматы) – 7½;

3. Малика Зиядин (1658, Алматы) – 7;

4. AFM Сабина Садвокасова (1617) – 7; 5. Нурсая Жумабек (1613, Шымкент) – 7; 6. Жансая Жанкараева (1648) – 6½.

U12 (117 участников)

1. FM Алимжан Жауынбай (2090, Астана) – 8 очков;

2. Рамазан Тулеген (2037, Алматинская обл.) – 7½;

3. Ибрагим Бакыт (1932, Астана) – 7½;

4. Арсен Айтмуханов (1950) – 7; 5. Альрами Мукашев (1760) – 6½; 6. Аманбек Отетилеу (1647) – 6½; 7. CM Нурали Болашаков (2085) – 6½.

G14 (65 участниц)

1. Акерке Молдагали (1833, Астана) – 8 очков;

2. Акнур Мамакова (1870, Астана) – 7½;

3. Бибисара Ержан (1745, Жамбылская обл.) – 7;

4. Алима Омирсерик (1758) – 7; 5. Мадина Кадырбаева (1607) – 6; 6. Альбина Кайрбекова (1722) – 6; 7. Медина Жакенова (1629) – 6.

U14 (109 участников)

1. Максат Байсалбеков (1907, обл. Ұлытау) – 7½ очка;

2. CM Алишер Абдсаттар (2175, Астана) – 7;

3. CM Алдияр Жарас (2122, Алматы) – 7;

4. CM Сулейман Ахмет (2047) – 7; 5. Елсултан Калиахмет (2015) – 6½; 6. Динмухаммед Маханбетали (1925) – 6½; 7. Нурас Амангельды (1871) – 6½.

G16 (56 участниц)

1. Асия Асылхан (2014, Туркестанская обл.) – 8 очков;

2. WFM Адриана Сермухамедова (2123, Алматы) – 7½;

3. Айлин Заркым (1894, обл. Ұлытау) – 7;

4. Айза Тулекенова (1725) – 6½; 5. Азель Тулекенова (1665) – 6; 6. WFM Диана Тыныштык (1852) – 6; 7. Аяна Наурызбай (1692) – 6.

U16 (121 участник)

1. FM Назар Талгатов (2299, Астана) – 7 очков;

2. FM Динмухаммед Тулендинов (2175, Алматы) – 7;

3.FM Алдияр Жауынбай (2282, Астана) – 7;

4.Нурмухаммед Кабиназар (2200) – 7; 5. Адиль Азатжан (2072) – 7; 6. Адижан Есенгали (2095) – 6½; 7. Алдияр Сайлаубай (1925) – 6½.

G18 (29 участниц)

1. WFM Мария Холявко (2165, Алматы) – 7½ очка;

2. WFM Айару Алтынбек (2151, Туркестанская обл.) – 7½;

3. WFM Жания Науанова (1911, Павлодарская обл.) – 7;

4. WCM Дениза Курманалина (1765) – 6; 5. Дарья Беликова (1676) – 6; 6. Мадина Момын (1708) – 5½; 7. Айдана Койшибай (1704) – 5½.

U18 (65 участников)

1. FM Алан Петухов (2322, Актюбинская обл.) – 7 очков;

2. FM Артём Богданов (2402, Алматы) – 7;

3. FM Инаят Болат (2229, Астана) – 7;

4. FM Султанбейбарыс Думанулы (2192) – 7; 5. Ерасыл Жакан (2108) – 6½; 6. Алкей Амангельдинов (2001) – 6½.

Фото: Kazchess

Рапид: 15 минут на всё — и никаких компромиссов

28–29 января шахматисты перешли на рапид: 15 минут плюс 10 секунд за ход, снова девять туров. 9 туров по швейцарской системе раздельно для юношей и девушек. Здесь многие лидеры классики решили пропустить рапид и блиц, чтобы сосредоточиться на взрослых турнирах, но их места моментально заняли другие амбициозные игроки.

G6 (18 участниц)

1. Каусар Батырбек (0, Туркестанская обл.) – 7½ очка;

2. Амина Саймасай (0, Жамбылская обл.) – 7;

3. Дания Битенова (0, обл. Ұлытау) – 7;

4. Нурай Олжабек (0) – 6; 5. Асылым Ахметжанкызы (0) – 5½; 6. Айбиби Сериккызы (0) – 5; 7. Дамелия Дербисова (0) – 5.

U6 (34 участника)

1. Арнур Сабыржанулы (0, Кызылординская обл.) – 8 очков;

2. Хакназар Жанатов (0, Астана) – 7;

3. Шынгыс Абилашим (0, Алматы) – 7;

4. Есенбек Дуйсенбек (0) – 6; 5. Ерасыл Карабеков (0) – 6; 6. Амир Тлеугали (0) – 6; 7. Арслан Толеубеков (0) – 6.

G8 (45 участниц)

1. Венера Жакишева (1438, Астана) – 9 очков;

2. Лейла Алдажарова (0, Астана) – 7½;

3. Аяулым Калдыбек (1526, Астана) – 6½;

4. Сара Нурмухамет (0) – 6½; 5. Асылым Жубатхан (0) – 6; 6. Айлин Даутова (0) – 6; 7. Альнура Шинбаева (1401) – 6.

U8 (80 участников)

1. Абдул-Малик Кайрат (1656, Астана) – 7½ очка;

2. Айдар Аскарулы (1666, Астана) – 7½;

3. Алинур Бауыржан (1533, Астана) – 7½;

4. Амирхан Оразбек (1434) – 7; 5. Амирхан Галымжан (1465) – 7; 6. Тауекель Касымкан (1458) – 6½; 7. Осман Ертай (0) – 6½.

G10 (65 участниц)

1. Зере Нарымбет (1578, Павлодарская обл.) – 7½ очка;

2. Алиша Бисалиева (1711, Астана) – 7½;

3. Марьям Таубасар (1578, Алматинская обл.) – 7;

4. Азалия Балаканова (1566) – 7; 5. Аделина Нурханкызы (1616) – 7; 6. Ляян Батырова (1579) – 6½; 7. Амира Алеманова (1426) – 6.

U10 (113 участников)

1. Нурмухамед Елемес (1848, Алматы) – 8½ очка;

2. Нурали Нуршин (1950, Астана) – 7;

3. Адинур Адильбек (1882, Астана) – 7;

4. CM Ризат Улан (1938) – 7; 5. Нурислам Султанхан (1907) – 7; 6. Абильмансур Бахытжан (1680) – 7; 7. Алихан Сагынтаев (1877) – 6½.

G12 (66 участниц)

1. Сымбат Жетпис (1651, Атырауская обл.) – 7 очков;

2. WCM Жансая Шолпанбек (1945, Алматинская обл.) – 7;

3. Милана Филиппова (1814, Алматы) – 7;

4. Мерей Калдыбек (1590) – 7; 5. Нурсая Жумабек (1661) – 6½; 6. WCM Адия Мамеш (1867) – 6½; 7. Ясмина Аминова (1458) – 6½.

U12 (112 участников)

1. FM Алимжан Жауынбай (2133, Астана) – 8 очков;

2. Рамазан Тулеген (2115, Алматинская обл.) – 7½;

3. CM Нурали Болашаков (2006, Алматы) – 7½;

4. Рауан Бахыт (1959) – 7; 5. CM Амиржан Анетов (2081) – 6½; 6. Тайлан Хати (1646) – 6½; 7. Иман Набиев (1977) – 6½.

G14 (61 участница)

1. Акнур Мамакова (1801, Астана) – 8 очков;

2. Альбина Кайрбекова (1895, Карагандинская обл.) – 7½;

3. WFM Ханзада Аманжол (1862, Актюбинская обл.) – 7;

4. Акерке Молдагали (1720) – 6½; 5. Далия Диаскызы (1713) – 6½; 6. Камила Буркутбаева (1505) – 6; 7. Анжелла Аскар (1740) – 6.

U14 (107 участников)

1. Ернур Ержанулы (2032, Кызылординская обл.) – 9 очков;

2. IM Марк Смирнов (2300, Алматы) – 7;

3. Дармен Даурен (2066, Астана) – 7;

4. CM Нурасыл Примбетов (2010) – 7; 5. Азат Амреев (2092) – 6½; 6. CM Алишер Абдсаттар (2065) – 6½; 7. Азамат Алмазулы (1993) – 6½.

G16 (57 участниц)

1. WIM Елназ Калиахмет (2209, Алматинская обл.) – 8 очков;

2. WFM Адриана Сермухамедова (2043, Алматы) – 7;

3. Асия Асылхан (1993, Туркестанская обл.) – 7;

4. Малика Джаппарбекова (2064) – 6½; 5. Айза Тулекенова (1705) – 6½; 6. WFM Диана Тыныштык (1872) – 6; 7. Алуна Аубакирова (1742) – 6.

U16 (116 участников)

1. IM Сауат Нургалиев (2362, Астана) – 8 очков;

2. GM Эдгар Мамедов (2369, Мангистауская обл.) – 8;

3. FM Динмухаммед Тулендинов (2201, Алматы) – 7;

4. Владимир Савицкий (2048) – 7; 5. FM Назар Талгатов (2195) – 7; 6. FM Алихан Кажатулы (2151) – 6½; 7. Алдияр Сайлаубай (2015) – 6½.

G18 (29 участниц)

1. WFM Мария Холявко (2013, Алматы) – 7 очков;

2. Мадина Момын (1787, Карагандинская обл.) – 7;

3. WFM Айару Алтынбек (2011, Туркестанская обл.) – 7;

4. WFM Нурсулу Оразалина (1800) – 6½; 5. WCM Ясмина Алеманова (1938) – 6½; 6. WCM Дениза Курманалина (1814) – 5½; 7. Адия Шайкенова (1805) – 5½.

U18 (68 участников)

1. IM Ергали Сулеймен (2369, Астана) – 7½ очка;

2. FM Ернур Амангельды (2271, Астана) – 7;

3. IM Даниял Сапенов (2407, Карагандинская обл.) – 7;

4. IM Алдияр Ансат (2415) – 6½; 5. FM Султанбейбарыс Думанулы (2123) – 6½; 6. FM Инаят Болат (2143) – 6½; 7. FM Артём Богданов (2406) – 6½.

Блиц: Молниеносные удары и абсолютные триумфы

30 января состоялись финальные битвы в блице. Участники играли 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени составил 3 минуты на партию плюс 2 секунды за ход.

G6 (18 участниц)

1. Каусар Батырбек (0, Туркестанская обл.) – 8 очков;

2. Дания Битенова (0, обл. Ұлытау) – 7;

3. Амина Саймасай (0, Жамбылская обл.) – 6;

4. Айбиби Сериккызы (0) – 6; 5. Асылым Жолдасбек (0) – 6; 6. Асылым Ахметжанкызы (0) – 5; 7. Анель Караталова (0) – 5.

U6 (33 участника)

1. Есенбек Дуйсенбек (0, Шымкент) – 8 очков;

2. Арнур Сабыржанулы (0, Кызылординская обл.) – 7;

3. Аттила Агатаев (0, Астана) – 7;

4. Амир Тлеугали (0) – 7; 5. Шынгыс Абилашим (0) – 6; 6. Арслан Толеубеков (0) – 6; 7. Байбек Бакенов (0) – 5½.

G8 (45 участниц)

1. Венера Жакишева (1506, Астана) – 8½ очка;

2. Амина Муканова (1421, Атырауская обл.) – 8½;

3. Нармина Асылбеккызы (0, Атырауская обл.) – 6½;

4. Раяна Абайкызы (0) – 6½; 5. Алима Акимхан (0) – 6; 6. Самина Кошенова (1433) – 6; 7. Айлин Даутова (0) – 6.

U8 (77 участников)

1. Тауекель Касымкан (1468, Алматинская обл.) – 7½ очка;

2. Абдул-Малик Кайрат (1629, Астана) – 7½ очка;

3. Санжар Сакенов (1520, Костанайская обл.) – 7;

4. Даниял Нысанбаев (1414) – 7; 5. Аслан Ендибаев (1534) – 7; 6. Амирхан Оразбек (0) – 6½; 7. Макар Чернышов (1466) – 6½.

G10 (63 участницы)

1. Алиша Бисалиева (1609, Астана) – 7½ очка;

2. Айару Нурбол (1566, Шымкент) – 7½;

3. Азалия Балаканова (1649, Павлодарская обл.) – 7;

4. Тогжан Галиева (1618) – 7; 5. Айзере Мейрханкызы (1505) – 6½; 6. Аделина Нурханкызы (1547) – 6½; 7. ACM Анастасия Воронина (1534) – 6½.

U10 (110 участников)

1. Нурислам Султанхан (1854, Туркестанская обл.) – 8 очков;

2. Нурмухамед Елемес (1816, Алматы) – 8;

3. Нурали Нуршин (2110, Астана) – 7½;

4. Алихан Сагынтаев (1739) – 7½; 5. CM Ризат Улан (1952) – 7; 6. Адинур Адильбек (1919) – 7; 7. Мади Мажитов (1718) – 7.

G12 (64 участницы)

1. Медина Отеген (1554, Жамбылская обл.) – 8½ очка;

2. Нурсая Жумабек (1754, Шымкент) – 7;

3. Тогжан Кошенова (1543, Актюбинская обл.) – 7;

4. Милана Филиппова (1756) – 7; 5. Малика Зиядин (1633) – 6½; 6. WCM Адия Мамеш (1776) – 6½; 7. Сымбат Жетпис (1579) – 6½.

U12 (109 участников)

1. Рамазан Тулеген (1997, Алматинская обл.) – 8 очков;

2. CM Нурали Болашаков (2023, Алматы) – 7½;

3. Алишер Махфузов (1827, Атырауская обл.) – 7;

4. FM Алимжан Жауынбай (2129) – 7; 5. Аманбек Отетилеу (1874) – 7; 6. Сулейман Нуракын (2081) – 7; 7. Иман Набиев (1991) – 7.

G14 (61 участница)

1. Акнур Мамакова (1859, Астана) – 8 очков;

2. Альбина Кайрбекова (1761, Карагандинская обл.) – 7½;

3. WCM Жансая Шолпанбек (1897, Алматинская обл.) – 7;

4. Акерке Молдагали (1750) – 6½; 5. WFM Ханзада Аманжол (1859, Актюбинская обл.) – 6½; 6. Адия Шоманова (1578) – 6; 7. Мадина Кадырбаева (1520) – 6.

U14 (104 участника)

1. IM Марк Смирнов (2451, Алматы) – 8½ очка;

2. FM Данис Куандыкулы (2332, Алматы) – 7½;

3. CM Дармен Даурен (2128, Астана) – 7;

4. CM Нурасыл Примбетов (2016) – 7; 5. Ахан Тлеуов (1912) – 7; 6. Азат Амреев (2181) – 6½; 7. Акарыс Жандос (2025) – 6½.

G16 (56участниц)

1. WIM Елназ Калиахмет (2258, Алматинская обл.) – 9 очков;

2. Мунира Рау (1562, Павлодарская обл.) – 7;

3. WFM Адриана Сермухамедова (1953, Алматы) – 7;

4. Айлин Заркым (1869) – 6½; 5. WFM Диана Тыныштык (1856) – 6½; 6. Жансая Абибулла (1644) – 6; 7. Малика Джаппарбекова (1923) – 6.

U16 (119 участников)

1. IM Сауат Нургалиев (2380, Астана) – 8 очков;

2. FM Динмухаммед Тулендинов (2287, Алматы) – 7½;

3. FM Назар Талгатов (2358, Астана) – 7½;

4. GM Эдгар Мамедов (2446) – 7; 5. FM Алихан Кажатулы (2207) – 7; 6. Адиль Азатжан (2150) – 6½; 7. FM Акылжан Мейрханулы (2020) – 6½.

G18 (29 участниц)

1. WFM Айару Алтынбек (2058, Туркестанская обл.) – 8½ очка;

2. WFM Жания Науанова (1866, Павлодарская обл.) – 7;

3. WFM Мария Холявко (1932, Алматы) – 6;

4. WCM Ясмина Алеманова (1788) – 6; 5. Адия Шайкенова (1616) – 6; 6. Мадина Момын (1858) – 5½; 7. Айдана Койшибай (1789) – 5½.

U18 (66 участников)

1. Алан Петухов (2224, Актюбинская обл.) – 9 очков;

2. IM Даниял Сапенов (2488, Карагандинская обл.) – 7½;

3. IM Алдияр Ансат (2451, Астана) – 7;

4. Каир Беристенов (2294) – 7; 5. FM Мирас Асылов (2255) – 6½; 6. FM Инаят Болат (2192) – 6; 7. FM Султанбейбарыс Думанулы (2191) – 6.

Фото: Kazchess

Кубок за победу в общекомандном зачёте завоевала делегация Астаны, чьи участники выиграли в трёх видах программы 16 золотых медалей.

Чемпионат в Туркестане показал: казахстанские шахматы молодеют и крепнут с каждым годом. Дети, которые сегодня выигрывают медали в категориях до 8 и до 10 лет, через несколько лет вполне могут бороться за взрослые титулы. А пока страна с гордостью смотрит на новое поколение — умное, упорное и очень быстрое.

Туркестан-2026 запомнится надолго. И не только древними мавзолеями, но и партиями, которые писали историю прямо на наших глазах.